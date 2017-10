Drôme : Donner pour restaurer les tombes des combattants morts pour la France

L’association du Souvenir Français organise sa quête nationale depuis samedi et jusqu’au jeudi 2 novembre. Un petit don qui contribue à conserver la mémoire des soldats morts pour la France.

Une quête pour la mémoire. Une petite caisse bleue entre les mains, emmitouflées dans son blouson, Dominique vient chaque année depuis 15 ans : "Je commence à connaître les gens, les familles. Ils savent que c’est vraiment d’une grande utilité."

Dominique et ses amies récoltent plus de 300 euros lors des 5 jours de quête. © Radio France - Victor Vasseur

Des dizaines de bénévoles sont postés à l’entrée de la plupart de cimetières Drômois : "C’est un devoir très important, et il faut mobiliser les jeunes car ils ont tendance à nous laisser tomber" affirme ce retraité, heureux de leur présence et solidaire de leur action, avant de conclure : "Si jamais j’avais un billet de 5 euros je le donnerai."

Permettre l’entretien des tombes

Cet argent permet aussi de financer des actions, comme des voyages scolaires, pour sensibiliser les jeunes générations. A Bourg-lès-Valence, le Souvenir Français entretien une vingtaine de tombes de soldats morts lors de la Première et Seconde Guerre Mondiale et lors de la Guerre d'Algérie.

Yves-Henri Guilloud vient chaque année depuis 15 ans pour la quête du Souvenir Français. © Radio France - Victor Vasseur

Certaines tombes se dégradent vite. Elles sont parfois retrouvées noircies, recouvertes de mousse comme nous le raconte Yves-Henri, le président du comité local de l’association : "On a trouvé ici un jour une tombe qui allait être récupérée. On l’avait vu quelques fois avant. Il manquait des écritures, mais on a remarqué que c’était une personne décédée à la guerre de 14."

Cette cocarde est accrochée sur les tombes entretenues par le Souvenir Français. © Radio France - Victor Vasseur

A Bourg-lès-Valence, l'an dernier, l'association a collecté 400 euros. Le montant est plus important dans les grandes villes du département comme Valence et Romans. En Ardèche, près de 2 000 euros sont récoltés chaque année.