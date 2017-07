Drôme : dure journée sur l'A7 dans les bouchons et sous de fortes chaleurs

En cette journée de départs en vacances, classée rouge, il a été compliqué de circuler dans la Vallée du Rhône, sur l'A7. Les automobilistes ont du prendre leur mal à patience alors qu'il a fait plus de 35 degrés dans la Drôme.

Ce n'est pas une surprise mais ça n'est jamais agréable. Les automobilistes ont dû être patients, ce samedi, sur la route des départs en vacances. Les premiers bouchons se sont formés dès ce matin et le pic a été atteint vers 12h15 avec 350 km cumulés au niveau national.

Temps de parcours multiplié par deux entre Lyon et Orange

Beaucoup de vacanciers se sont arrêtés sur l'aire de Pont-de-l'Isère, sur l'A7, entre Tain-l'Hermitage et Valence, ce samedi, pour se rafraîchir. © Radio France - Mélanie Tournadre

On est loin du pic historique de 600 km de bouchons cumulés de 1975, mais la journée n'a pas été facile pour les automobilistes. Les vacanciers français se sont mêlés aux belges et néerlandais en ce début de congés scolaires. L'autouroute A7, dans la Vallée du Rhône, a concentré, une nouvelle fois, les points chauds.

Le temps de parcours a été multiplié par deux, au pic de bouchons, à 11h, entre Lyon et Orange. Il fallait alors, dans le sens de la descente, patienter 3h15 dans les ralentissements, au lieu d'1h35 entre les deux villes. La journée était classée rouge dans le sens des départs. Dans le sens de la montée, la circulation a également été chargée, plus que prévu. Il fallait 2h30, au lieu d'1h35, à 13h, pour faire le trajet entre Orange et Lyon.

Des trajets sous plus de 35 degrés

De nombreux vacanciers se sont arrêtés sur l'aire d'auotoute de Pont-de-l'Isère, sur l'A7, entre Tain-l'Hermitage et Valence, ce samedi. "C'est horrible ces bouchons avec cette chaleur, vivement qu'on arrive ! " explique une maman, sous le brumisateur avec ses enfants. "_Avec les enfants et cette chaleur, il faut s'arrêter toutes les deux heures, j'espère qu'on va finir par arriver à bon por_t" explique de père de famille qui roulait plus de 10h, ce samedi, entre la Belgique et le sud de la France.

Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière étaient d'ailleurs présents sur les aires de la Drôme, ce samedi. Sur l'aire de Pont-de-l'Isère, celle de Portes-lès-Valence et celle de Montélimar, ils ont distribué des flyers pour sensibiliser les automobilistes aux risques liés à la chaleur.

"On leur explique qu'il faut boire beaucoup, mettre un pare-soleil sur les vitres arrière et avoir un brumisateur si possible" explique le Commandant Martinez, à la tête de l'EDSR dans la Drôme. Ils ont également mis en garde les vacanciers sur les dangers de la route et les risques de vols dans les véhicules et à l'extérieur sur les aires d'autoroute.