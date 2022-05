Drôme et Ardèche : GRDF libère ses salariés pompiers volontaires aux heures de bureau

Une convention a été signée ce mardi 3 mai entre les SDIS et GRDF. L'entreprise va permettre à six de ses salariés en Drôme et en Ardèche - des pompiers volontaires - de se libérer 15 jours par an sur leurs heures de bureau.

C'est une petite signature qui apporte beaucoup à Julien Gayte. Son entreprise, GRDF vient de signer une convention avec les sapeurs-pompiers de la Drôme et de l'Ardèche. Elle va permettre à ce chargé d'affaires valentinois et pompier volontaire à Montélier de se former ou d'intervenir à la caserne, sans avoir besoin de poser des congés. "Je vais pouvoir profiter de ma famille sur mes temps de congé", explique le Drômois.

400 conventions signées en Drôme et en Ardèche

Cette convention est l'aboutissement d'un accord national. GRDF a sondé ses salariés pour lister les pompiers volontaires et leur permettre de se libérer 15 jours par an pour de la formation ou de l'intervention. Cela peut paraitre peu mais c'est en réalité trois fois plus que la moyenne des conventions déjà signées avec les entreprises privées ou publiques.

Pour les casernes, c'est aussi un plus. Didier Amadéi, contrôleur général du SDIS de la Drôme, espère pouvoir renforcer les effectifs en journée : "Les centres d'intervention et de secours dont ils font partie sont des centres où il n'y a pas beaucoup de sapeurs-pompiers. Cela va permettre de renforcer une distribution des secours en journée".

Une convention signée entre la présidente du département de la Drôme, le délégué territorial de GRDF et le président du SDIS en Ardèche. © Radio France - Willy Moreau

D'autant plus que l'activité des pompiers repose en grande partie sur les volontaires malgré un gros turn over : ils représentent plus de 80% des effectifs dans la Drôme et même 93% en Ardèche où l'activité est multiple souligne Pierre Maisonnat, le président du SDIS 07 : "C'est un territoire rural où la distribution des secours n'est pas simple et nous devons traiter tous les risques : inondations, feux de forêt, séisme ou encore nucléaire".

Depuis des années, les pompiers ont recours à ces conventions. Près de 400 ont été signées en Drôme et en Ardèche pour un peu plus de 1 000 sapeurs-pompiers concernés. Pour le directeur territorial de GRDF, Christophe Leroy, c'est une évidence que son entreprise s'investisse : "Nous travaillons tous les jours avec les sapeurs-pompiers sur le terrain et nous partageons le même esprit d'équipe, le professionnalisme ou la rigueur". GRDF, par le biais de forum de l'emploi, encourage d'ailleurs ses salariés à devenir pompiers volontaires.