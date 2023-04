Drôme et Ardèche : les moustiques tigres sont de retour

La saison des moustiques tigres a commencé. Certains habitants de la Drôme et de l'Ardèche ont déjà écrasé leur premier moustique en ce mois d'avril. Mais l'insecte n'est pas spécialement en avance par rapport aux autres années. "Sa période de développement est calée sur la photopériode, c'est-à-dire le rapport entre la durée du jour et la durée de la nuit ; et le mois d'avril est dans une photopériode favorable. C'est donc normal de trouver des moustiques, adultes, fin avril. Notamment quand on a des températures douces l'après-midi", explique Rémi Foussadier, directeur de l'EID Rhône-Alpes, l'Entente Interdépartementale de démoustication.

Le moment d'agir contre sa prolifération

Si la saison du moustique tigre, et des moustiques en général, débute, c'est donc le moment d'agir pour éviter leur prolifération. Notamment en surveillant les jardins et toutes les retenues d'eau. "Qui dit premières femelles, dit premières pontes, et donc démarrage de la saison et des générations futures qui vont arriver sous peu. Ce qui peut permettre de limiter la prolifération de l'espèce, c'est ce que chacun peut faire chez soi", souligne Rémi Foussadier.

Alors que faut-il faire pour éviter au maximum d'avoir une colonie de moustiques dans son jardin cet été ? Les experts conseillent de surveiller les récupérateurs d'eau pluviale et de les protéger avec des couvercles ou des moustiquaires, et globalement vérifier qu'il n'y a pas d'eau stagnante dans le jardin. "Il faut faire la chasse à toutes ces petites collections d'eau à droite à gauche, qui favorisent le développement de cette espèce", ajoute le directeur de l'EID. En revanche, imaginer la disparition totale des moustiques tigres est illusoire selon Rémi Foussadier. L'espèce exotique est totalement installée sur le territoire.