Les manifestants drômois et ardéchois étaient moins nombreux ce mardi contre la réforme des retraites : 2 000 environ contre plus de 10 000 jeudi 9 janvier.

Drôme et Ardèche : près de 2 000 manifestants ce jeudi contre la réforme des retraites

Valence, France

Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites avait lieu ce jeudi 14 janvier dans les rues de Valence, au 41ème jour de grève. Elle a réuni 800 personnes selon la police, et jusqu'à 1 500 personnes selon les syndicats. Une mobilisation en baisse par rapport à celle du jeudi 9 janvier, où plus de 4 000 personnes avaient défilé selon les forces de l'ordre.

Près de 2 000 manifestants sur l'ensemble de la Drôme et l'Ardèche

En Ardèche, les manifestants étaient 200 à Privas ce mardi matin, 200 à Annonay l'après-midi et 150 à Lalevade où ils ont défilé jusqu'à Aubenas sur la nationale 102, ce qui a légèrement perturbé la circulation. À Montélimar, la police a compté 300 manifestants. En tout, près de 2 000 personnes ont manifestants dans la Drôme et l'Ardèche, ce qui est là aussi en baisse par rapport à la manifestation du jeudi 9 janvier, qui avait rassemblé entre 10 000 et 12 000 personnes sur l'ensemble de deux départements.