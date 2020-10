Drôme : hommage aux cinq frères capucins emportés par le Covid-19 à Crest

Le couvent des capucins à Crest est toujours marqué par la perte de cinq de ses frères, au printemps dernier. Entre mars et avril, Emmanuel, Armand, Marcel, Pierre et un autre Pierre sont décédés des suites du Covid-19. Une hécatombe traumatisante pour l'ancien couvent de l'Abbé Pierre, qui ne compte plus que six frères désormais. Ces décès successifs ont également suscité une vive émotion chez les habitants de Crest, qui apprécient les frères, présents depuis 400 ans dans la commune.

Le maire de Crest Hervé Mariton était présent à l'hommage. - HM

Ce samedi, un hommage civil leur a été rendu, à l'église Saint-Sauveur de Crest, en présence des proches des défunts et du maire de Crest, Hervé Mariton. Une centaine de personnes étaient autorisées à y assister, compte tenu de l'épidémie.