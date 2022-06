Drôme : "j'ai pu accoucher en paix", le soulagement d'une réfugiée ukrainienne

Un peu plus de trois mois après son arrivée en Ardèche, Veronika, réfugiée ukrainienne, accueillie dans une famille de Vernoux-en-Vivarais vient de mettre au monde une petite fille. Misha est née le 15 juin 2022 dans une maternité drômoise. Son père est toujours en Ukraine près de Dniepro non loin du Donbass et n'a jamais quitté le pays depuis le début de l'invasion russe il y a 4 mois.

Cette mère de famille est très émue : "Je ressens de la joie et du courage. Durant ces heures si difficiles, j'ai pu accoucher en paix. C'est quand même difficile sans mon conjoint mais heureusement ici je suis avec de bonnes personnes. Dès que cela ira mieux en Ukraine, nous rentrerons. J'espère rentrer en septembre et rejoindre le père de Misha. Tout cela c'est tellement irréel, jamais je n'aurais imaginé avoir un bébé en France."

Veronika avait pu être rapatriée en Ardèche grâce à l'association Un Toit pour l'Ukraine le 22 mars dernier.