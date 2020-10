Drôme : l'Adapei cherche toujours des bénévoles pour son opération Brioches solidaires

Dans la Drôme, l’Adapei, qui accueille en résidence et accompagne à domicile des enfants et des adultes handicapés intellectuels, cherche des bénévoles pour sa grande opération Brioches solidaires. Elle est maintenue dans tout le département malgré le Covid-19, avec un protocole sanitaire renforcé. Les ventes auront lieu du 12 au 18 octobre. Cette année, certains bénévoles ne peuvent pas y participer en raison du contexte épidémique, toute bonne volonté est donc la bienvenue.

Du wifi pour les résidents

L'opération est "plus importante que jamais", pour le président de l'Adapei dans la Drôme, Jean-Luc Chorier, notamment pour améliorer le quotidien des personnes accueillies en résidence. "Pendant le confinement, on s'est rendu compte que c'était primordial pour les résidents de communiquer avec leur famille via internet. Malheureusement, toutes nos structures ne sont pas entièrement équipées du wifi. Les fonds récoltés permettront d'y remédier", explique-t-il.

L'année dernière, l'opération Brioches avait rapporté 86 000 euros à l'association, qui accompagne 1 300 personnes handicapées dans la Drôme. Si vous souhaitez participer à l'action, vous pouvez appeler l'Adapei au 04 75 82 13 82.