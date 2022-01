Drôme : l'année 2022 commence sous le soleil et dans la bonne humeur !

Le premier jour de 2022 s'est déroulé sous un soleil radieux, à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme ! A l'île-parc Girodet, lieu de promenade très apprécié des familles, le long du Rhône, les promeneurs étaient au rendez-vous, ce samedi 1er janvier.

Balade le long du Rhône à Bourg-lès-Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Véronique, assise sur un banc a observé la faune locale : "Sur l'arbre, il y a un gros oiseau, je ne sais pas trop ce que c'est... mais il est posé. Comme moi ! Vous voyez, nous, on se pose, on essaye de prendre de bonnes dispositions pour aller vers une année j'espère plus paisible !", sourit-elle. Elle profite aussi de la douceur des températures : "C'est trop agréable ! Regardez, tous les gens se promènent, ils sont contents !"

Balades, sport et pique-nique

Sylvie et Franck ont décidé de faire leur balade à vélo : "Il fait beau, il y a du soleil, donc on a ressorti le vélo ! On est des habitués, là on vient de Chabeuil, ça fait 21 km précisément", explique Sylvie en regardant le compteur fixé à son guidon. "On va jusqu'au barrage de Charmes-sur-Rhône, voir le niveau d'eau et puis on repart !" Ce qui fait une balade d'une quarantaine de kilomètres au total ! Une belle mise en jambe pour ce début 2022 !

Sur sa trottinette rose, Juliette, 4 ans et demi, commence l'année par une course, qu'elle a d'ailleurs gagné : "Je suis arrivée au parc avant mes parents !" raconte-t-elle fièrement.

Une partie des jeux pour enfants de l'île-parc Girodet © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le sport c'est bien, mais sans oublier de se restaurer ! Sabrina a tout prévu : _"_On a fait un pique-nique en famille ! Tous ensemble, pour se retrouver pour le premier jour de 2022, avec joie, bonheur et sous le soleil ! On dirait le printemps, c'est super bien !" s'exclame-t-elle. Un début d'année si beau, côté météo, qu'on en oublierait presque la pandémie.