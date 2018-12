Drôme : l'association des maires ruraux appelle les maires à recueillir les doléances des habitants ce samedi

Drôme, France

Alors que des élus locaux font remonter tous azimuts souffrances et revendications des gilets jaunes, l'association des maires ruraux de France a lancé un appel plus global.

Les maires des villages sont invités à ouvrir leur mairie ce samedi pour recueillir sur des cahiers de doléances les remarques, les propositions de leurs administrés. Tous les habitants qui souhaitent s'exprimer sont bienvenus ; le cahier des doléances n'est pas réservé qu'aux porteurs de gilets jaunes.

"Sortir de cette guerre les élites contre les gens qui souffrent"

L'appel a été relayé dans la Drôme par le président départemental des maires ruraux, Aurélien Ferlay. Avec ses conseillers municipaux, il ouvrira sa mairie de Moras-en-Valloire samedi matin.

Les maires de villages connaissent les besoins des habitants, mais pour Aurélien Ferlay, il est important de prendre le temps de renouer le dialogue : "entre s'arrêter, saluer des gens qui manifestent au bord d'une autoroute, d'un rond point, avoir un échange sur les réseaux sociaux où les choses s'emballent très vite...je crois qu'il faut redonner un peu de temps posé, un côté officiel à ces expressions. Ouvrir le premier des services publics local, la mairie, que les gens viennent officiellement faire part de leur propositions sur un registre ouvert pour cela, ça prend du sens. Et nos parlementaires, nos préfets, le gouvernement, ne pourront pas rester insensibles et inactifs face à cette remontée populaire."

Aurélien Ferlay : "le but, c'est de retrouver la voie du dialogue parce qu'aujourd'hui, on ne s'écoute plus." Copier

Aurélien Ferlay considère que le rôle des élus de proximité, c'est de renouer le dialogue : "si on veut réconcilier les Français, si on veut apaiser les gens entre eux, il faut sortir de cette guerre "les élites contre les gens qui souffrent", "les urbains contre les ruraux". Il faut reconstruire une France avec de la cohésion. Et ça passe par toutes les mairies de France ouvertes pour entendre les gens et proposer des actions qui parlent à tous. Cela me paraît vraiment être notre rôle."

On ne sait pas encore combien de mairies seront ouvertes samedi dans la Drôme, combien répondront à cet appel relayé ce mercredi seulement.