Drôme : la FCPE offre une semaine de répit à trois familles mises en difficulté par le confinement

Trois parents isolés et leurs sept enfants qui vivent quartier du Plan et Fontbarlettes à Valence et dans le Vercors (Drôme) partent se mettre au vert ce samedi à Buis-les-Baronnies. Une semaine de répit financée par la FCPE qui voudrait bien que l'Etat et les collectivités locales s'en inspirent.

Etre confiné et assurer l'école à la maison a été très difficile à vivre pour des familles. Shérazade habite dans un petit appartement quartier du Plan à Valence avec ses deux garçons en CE1 et seconde : "pour les devoirs, on n'a qu'une tablette et mon petit téléphone, pas d'imprimante. Et puis rester enfermés dans notre T3..ça n'a pas été facile"

Les enfants n'ont pas repris l'école, notamment par crainte pour la santé du plus petit, asthmatique. Au centre de vacances de la Fédération des Oeuvres Laïques à Buis-les-Baronnies, chaque famille aura un ordinateur, une tablette pour faire les devoirs, et le cadre sera reposant. Shérazade imagine bien : "ça va nous faire du bien, sortir de l'appartement, du quartier, découvrir de nouvelles choses, des activités, se retrouver en famille. On va faire les devoirs bien sûr, mais ça va nous faire du bien."

"Les pouvoirs publics peuvent démultiplier ce dispositif à grande échelle"

Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE au niveau national, estime que l'Etat et les collectivités locales auraient dû proposer ces solutions : "pour que les enfants soient bien accompagnés, il faut aussi prendre soin des parents. Ils ont besoin d'être dans de bonnes conditions pour que ce soit le moins lourd possible. Des collectivités territoriales ont des centres de vacances. Il faudrait que tous, de l'Etat aux communes, travaillent ensemble pour que tous les parents qui en ont besoin aient un moment de répit. Si nous pouvons le faire à titre expérimental, avec les moyens d'une fédération, alors c'est possible de le faire à plus grande échelle, pour peu que l'Etat s'en donne les moyens."

La FCPE a déboursé 3800 euros pour offrir ce répit à 10 personnes.