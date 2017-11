Drôme : la fermeture se profile pour la maternité de Die

L'autorisation de fonctionner de la plus petite maternité de France arrive à son terme le 31 décembre. Dès ce vendredi, on devrait connaître la décision de l'Etat. Et rien n'indique que la maternité puisse être sauvée.

Cette fois, ça sent le roussi pour la maternité de Die. La ministre de la santé reçoit les élus du Diois ce vendredi en fin de matinée à Paris. Dans l'après-midi, le préfet de la Drôme et le directeur de l'Agence régionale de santé organisent -et c'est inédit dans l'histoire de la maternité- un point presse commun à Valence pour préciser "l'avenir de l'offre de soins dans le Diois".

Pas de gynécologue sur place

La maternité a déjà été sauvée in extremis par le passé. Depuis, la situation s'est considérablement dégradée. Il n'y a plus de gynécologue sur place à Die, uniquement des remplaçants qui se succèdent. Par ailleurs, le directeur de l'hôpital de Valence qui assure la gestion à distance n'a pas fait de demande de renouvellement pour l'autorisation de fonctionner ni de la maternité, ni de la chirurgie à Die. Et il a dans ses cartons depuis longtemps un projet de centre péri-natal.

Une manifestation le 2 décembre

Les membres du collectif de défense de l'hôpital de Die se disent "écoeurés" par ce qui ressemble à une guerre d'usure. Ils ont prévu de longue date une manifestation le 2 décembre prochain. Ce sera sans doute trop tard.