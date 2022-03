Drôme : la ligne de bus 28 va être partiellement rétablie entre Valence et Die

La ligne de bus 28, entre Valence et Die, avait été coupée en deux depuis le 1er janvier 2022. Les usagers ont dû, pendant quelques mois, faire une correspondance à Crest. Mais la Région a annoncé la fin de cette correspondance cette semaine. La ligne 28, directe entre Valence et Die, va revenir à partir du 2 mai. Cela ne concernera que les allers-retours du matin et du soir, aux heures de pointe.

Ce changement va soulager les usagers qui ont vu leur temps de trajet rallongé de près d'une demi-heure en fonction de l'attente de la correspondance. Carl Abrousse, usager régulier de la ligne 28 et membre du collectif "Défense de la ligne 28 !", se réjouit. "Ça va me permettre de gagner du temps que j'avais perdu depuis la coupure. Je devais rester plus longtemps pour travailler le soir et rattraper le retard du matin. Je vais pouvoir être plus tôt à la maison et c'est moins de stress" explique-t-il.

Le maire de Saillans, François Brocard, approuve cette décision de la Région. Il avait pris, avec le conseil municipal, une motion pour défendre cette ligne. Mais le combat n'est pas fini pour l'élu : "On va continuer à se mobiliser et se battre pour que cette ligne soit de nouveau entièrement sans cette rupture à Crest." Car pendant la journée, la ligne 28 continuera a être coupée à Crest, avec une correspondance. "Il faudra penser aux personnes qui travaillent en décalé et qui doivent se déplacer pendant la journée" ajoute Carl Abrousse.