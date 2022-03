Drôme : la réinsertion professionnelle grâce au travail d'intérêt général

Manier la sanction avec l'avenir. C'est le but des TIG, les travaux d'intérêt général. Il s'agit d'alternatives à la case prison pour les délits mineurs (conduite sans permis, vols sans violence...) À la place, le condamné doit effectuer un certain nombre d'heures au service d'une association ou d'une collectivité. En 2021, 141 de ces TIG ont été prononcés par le tribunal de Valence (106 en 2020). Yazide, ce Drômois de 54 ans a bénéficié d'un aménagement de sa peine. L'année dernière, il a été condamné à deux mois de prison ferme pour des chèques sans provision. Au final, il est resté en liberté. Il a travaillé 90 heures dans les allées du cimetière de Valence.

"Je devais désherber toutes les tombes, passer un coup de balai, ramasser les feuilles. C'était un peu physique tout de même", raconte-t-il. Rapidement intégré au sein d'une équipe de deux employés, Yazide tire un bilan positif de son TIG. "Quand j'étais au chômage je ne faisais rien de mes journées. Depuis ces travaux d'intérêt général, je me sens mieux, davantage dans la vie active", ajoute Yazide.

Le conservateur du cimetière lui trouve un emploi

Entre Yazide et Franck, le conservateur du cimetière, une réelle amitié s'est nouée. "Je ne peux compter que sur lui en ce moment", reconnait l'ancien chômeur. Ancien parce que Franck, "grâce à (son) réseau", a trouvé un emploi à Yazide. La période du TIG s'est bien passée et Franck a souhaité aider Yazide : "quand il est arrivé, je n'ai pas souhaité savoir la durée de sa peine. C'est le passé et je ne juge pas le passé." Depuis le mois de novembre 2021, Yazide est intérimaire dans une société des pompes funèbres à Bourg-lès-Valence.