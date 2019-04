Drôme : Le campement des gilets jaunes à Mercurol évacué et détruit

La préfecture a fait détruire ce lundi matin le tipi et les cabanes installés près de l'échangeur de l'autoroute de Tain-l'Hermitage. Les gilets jaunes qui vivaient là n'ont pas opposé de résistance.

Mercurol, France

Les véhicules qui passaient sur cet axe très fréquenté ne pouvaient pas rater ce campement : un grand tipi, des cabanes, des pancartes et même un mini-potager et quelques poules. Il n'en reste plus rien ce lundi matin. La destruction entamée à 7h du matin s'est terminée vers 9h.

Le préfet de la Drôme avait été saisi par le maire de Mercurol. La quinzaine de gilets jaunes vivant sur place a reçu vendredi la notification par huissier, leur laissant 48 heures pour quitter les lieux. Les derniers ne sont partis que ce lundi matin mais sans opposer de résistance.

Le campement des gilets jaunes à Mercurol, près de l’échangeur de l’A7 de Tain-l’Hermitage, est en cours de destruction ce lundi matin sur ordre du préfet de la #Drômepic.twitter.com/A08kaWuWbI — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) April 1, 2019

Selon le directeur de cabinet du préfet, Sabri Hany, ces baraquements où des enfants étaient présents posaient "des problèmes d'ordre public mais aussi de salubrité et d'hygiène". Selon lui, le coût de l'intervention s'élève à plus de 4.000 euros.