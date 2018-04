Drôme : le numérique au service des secours en cas de crise

Par Mélanie Tournadre et Elodie Vergelati, France Bleu Drôme-Ardèche et France Bleu

La préfecture de la Drôme, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et VISOV ont signé une convention, ce mardi. Cette association va veiller les réseaux sociaux lors d'une urgence, extraire les éléments éparpillés sur la toile et les rendre exploitables pour les secours.