Romans-sur-Isère, France

On connaissait le succès fulgurant de l'entreprise SFAM leader européen en assurances pour téléphones portables et multimédia à Romans-sur-Isère. Cela se mesure aussi dans le palmarès annuel du magazine Challenges à paraître ce jeudi.

Milliardaire à 39 ans

Sadri Fegaier, qui a fondé cette société et qui est âgé aujourd'hui de 39 ans, entre directement à la 73ème place des 500 patrons les plus riches de France avec une fortune estimée à 1,4 milliard d'euros.

Il reste loin de Bernard Arnault, le propriétaire du groupe de luxe LVMH, qui est en tête du classement avec une fortune 650 milliards d'euros. "Un plafond jamais atteint encore" note Challenges qui précise que ce montant "a progressé de 13% en un an".

Croissance revendiquée de 2400 % en cinq ans

SFAM compte aujourd'hui plus de 1500 salariés et continue de recruter pour ses sites de Romans-sur-Isère et Roanne (Loire). La société annonce une croissance de 2400% en cinq ans et un chiffre d'affaires prévu de 500 millions d'euros en 2018.

Sadri Fegaier a aussi créé en 2015 le jumping international de Valence dans ses haras à Ratières dans le Nord Drôme. Le jumping est classé 5 étoiles depuis 2017.