Drôme : le président de la fédération des chasseurs Alain Hurtevent est mort

Alain Hurtevent s'est éteint ce samedi matin à l'hôpital de Valence à l'âge de 69 ans. Cet ancien colonel de gendarmerie était président de la fédération des chasseurs de la Drôme depuis sept ans.

Alain Hurtevent est décédé des suites d'un cancer du poumon contre lequel il se battait depuis plus d'un an. Il avait fait une brillante carrière dans la gendarmerie passant notamment trois ans à la tête du groupement de la Drôme entre 1998 et 2000. Après sa retraite, l'ancien colonel ne souhaite pas rester inactif. En 2010, il devient alors président de la fédération des chasseurs de la Drôme forte de 14 500 chasseurs et 351 Acca.

Relations pacifiées avec les autres utilisateurs de la nature

Expert européen des questions du loup, il était également administrateur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et trésorier-adjoint de la fédération nationale des chasseurs. A la tête de la fédération drômoise, il aura contribué à apaiser les relations avec les autres utilisateurs de la nature. L'an passé, il signe ainsi une convention avec la fédération de randonnée pédestre. Une autre est en voie de finalisation avec la fédération de VTT.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi à 14h à l'église d'Aouste-sur-Sye près de Crest.