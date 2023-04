Drôme : les chasseurs demandent à participer à la régulation du loup

Les chasseurs de la Drôme demandent à l'Etat de déroger à la convention de Berne sur le loup et veulent participer à la régulation du prédateur dans le département. Ce samedi 15 avril 2023, la fédération des chasseurs de la Drôme a pris une motion lors de son assemblée générale qui se tenait La Chapelle-en-Vercors.

Cette motion sera adressée à la préfecture de la Drôme ce lundi 17 avril. Dans le détail, la fédération demande à ce que les chasseurs puissent participer aux actions de louveterie. Elle sollicite la levée des restrictions pour les lieutenants de louveterie et les éleveurs concernant les tirs de défense et souhaite pouvoir prélever le loup lors des battues de grands gibiers.

La demande fixe un objectif, "pas plus de 50 loups dans le département dans les deux ou trois ans à venir" détaille Michel Sanjuan vice-président de la fédération des chasseurs de la Drôme.

Ils réclament une politique de régulation départementale et non nationale

La fédération des chasseurs souhaite que la Drôme devienne un "département test" dans la régulation du loup. Elle réclame une politique de gestion du loup départementale et non nationale. "Gérer une espèce quelle qu'elle soit au niveau national est une aberration ! Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer avec une telle population de loups présente dans le département, c'est trop de pression pour nos éleveurs et pour la faune sauvage " insiste Michel Sanjuan.

Les chasseurs demandent à l'Etat de prélever au moins 100 loups dans le département de la Drôme pour la saison 2023/2024. La fédération estime qu'il y a dans la Drôme au moins 23 meutes et 200 loups.

En France et en Europe le prédateur est strictement protégé par la convention de Berne de 1979. Les pays signataires s'engagent à ne pas recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner localement la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l'espèce. Au sein de l’Union Européenne le loup est également sous la protection de la Directive Habitat (1992).

Seule une population nationale du loup est estimée par l'Office Français de la Biodiversité. Il n'y a pas de comptage officiel du nombre de prédateurs par département.