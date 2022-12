Drôme : les maillots des Bleus s'arrachent dans les magasins de sport de Saint-Marcel-lès-Valence

Y-aura t'il bientôt une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France de football ? En tout cas, dans le magasin Intersport de Saint-Marcel-lès-Valence, les clients sont nombreux à acheter le maillot Français aux deux étoiles. Dans le magasin, un rayon de vêtements sportif est entièrement consacré à l'équipe de France de football.

"La veille, j'ai vendu une dizaine de maillots" explique Jean-Marc vendeur à Intersport. Il poursuit "mes collègues en ont également vendu plusieurs. Plus il y a de victoires et plus nous vendons. Ce qui part le moins bien, ce sont les vêtements d'entrainement, les clients préfèrent acheter un seul article et souvent c'est le maillot". Le stock de maillots qui était à l'entrée du magasin a même été très vite écoulé.

Même constat à dans la boutique Espace Foot de Saint-Marcel-lès-Valence, les maillots des Bleus ont un franc succès assure la responsable.