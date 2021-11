Drôme : les professionnels du tourisme envisagent de payer des influenceurs

L'Agence de Développement Touristique de la Drôme travaille avec les offices du tourisme en ce moment pour dégager un budget pour attirer des influenceurs. Ceux qui comptent le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux se font payer pour participer à des séjours organisés et en rendre compte.

Désormais, ce n'est pas une pub dans un magazine mais un influenceur sur les réseaux sociaux qu'il faut payer pour faire sa promo. Des offices du tourisme, restaurants, marques organisent déjà des événements, des séjours pour les influenceurs, avec l'espoir qu'ils postent une belle photo, une vidéo, un commentaire sympa sur Instagram, TikTok ou YouTube et que d'autres visiteurs affluent.

Laëtitia, alias "La Valentinoise", 4.000 abonnés sur Instagram, est de plus en plus sollicitée : "je pense que c'est lié au nombre d'abonnés et au contenu de nos publications. J'accepte très peu de propositions par rapport à tout ce que je reçois. Tout le monde essaie de profiter de la visibilité. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit toujours bienveillant et de sélectionner ce qui me plaît et ce qui plaira à ma communauté."

La Valentinoise fait très peu de partenariats rémunérés : "je fais ça par passion. Etre rémunéré, ça met quand même une pression, ce ne sont pas les mêmes demandes et je veux rester libre de ce que je dis."

"Si on paie, c'est que c'est extrêmement rentable"

Mais certains en font un métier, et les influenceurs plus influents encore, avec des dizaines de milliers d'abonnés partout en France, il ne suffit pas de les inviter pour qu'ils viennent à des événements. Il faut les payer. L'Agence de Développement Touristique de la Drôme et les offices de tourisme travaillent à dégager un budget pour les attirer. L'enveloppe n'est pas arrêtée mais ce pourrait être 50 000 euros pour 2022 : "les tarifs sont variables" souligne Bruno Domenach, le directeur de l'Agence de Développement Touristique de la Drôme, "cela dépend de l'influenceur, de la négociation qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, comme on est encore au début du phénomène, on a encore des tarifs qui sont relativement raisonnables par rapport à l'audience qu'ils vont nous donner. Si nous on décide de le faire, c'est que c'est extrêmement rentable."

Les influenceurs publient des contenus "plus personnels sur la destination, moins institutionnels, parce qu'ils vont vivre une expérience pendant le séjour. Et cette communication a plus de poids aujourd'hui" argumente Bruno Domenach.