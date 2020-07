Drôme : les riverains de l'autoroute A7 en galère pendant le week-end de chassé-croisé

Un important week-end de chassé-croisé estival est annoncé dès ce vendredi. La journée est classée rouge par Bison futé dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Et ce sera pire ce samedi, notamment sur l'A7, la journée est classée noire pour les départs, une première depuis le début de l'été.

De nombreux embouteillages sont donc à prévoir dans la Drôme, et ils n’incommoderont pas seulement les vacanciers. A Bourg-lès-Valence et à Valence, des habitations sont implantées à quelques mètres de l'autoroute. Gérard ne compte pas sortir de chez lui, du moins pas en voiture. "En juillet et en août, il faut prendre son mal en patience. Le week-end, ça bouchonne énormément, c'est impressionnant ! Mais j'ai de la chance, je suis retraité, je n'ai pas d'impératif. J'attends que ça se calme pour aller faire les courses", raconte le Valentinois, dont l'appartement donne sur l'autoroute du soleil.

Centre-ville encombré

Comme lui, beaucoup de riverains évitent de circuler sur l'A7 pendant le chassé-croisé. Mais les difficultés ne se limitent pas à l'autoroute. "Quand ça coince, les touristes suivent des itinéraires bis sur leur GPS, explique Camille, qui habite Bourg-lès-Valence. Ils empruntent les petites routes, passent dans le centre-ville... C'est gênant", poursuit le Drômois.

Brouhaha incessant

A Bourg-lès-Valence, malgré un mur anti-bruit de 656 m de long, le trafic cause des nuisances sonores, un désagrément renforcé les jours de départs en vacances. Et c'est encore plus bruyant à côté de chez Gilbert à Valence. "Lorsqu'on le vent du Nord souffle, ça provoque une double répercussion sur les habitations, vu le nombres de véhicules qui passent. On essaie de s'y habituer, mais c'est pénible !" Gilbert s'inquiète aussi de la pollution causée par le trafic routier. "Quand ça bouchonne, une pellicule noire s'accumule sur mes fenêtres, comme un dépôt de suie", raconte-t-il.

Les riverains devront attendre lundi pour que la situation s'améliore. Mais les ennuis recommenceront bien vite, puisque le samedi 8 août est lui aussi classé noir par Bison futé.