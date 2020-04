Drôme : les SDF malades bientôt accueillis dans un château à Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Les services de l'état et les associations s'organisent pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables qui pourraient contracter le Covid-19. Un centre d'hébergement spécialisé va ouvrir la semaine prochaine à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Les SDF malades accueillis au château des Collonges en Drôme des collines

Le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh a annoncé qu'un centre d'accueil spécialisé va ouvrir ses portes la semaine prochaine à Saint-Donat-sur-l'Herbasse en Drôme des collines. Ce centre aura une capacité d'hébergements de 48 lits et sera destiné aux sans domicile fixe atteints d'une forme non sérieuse du virus. Il sera géré par les services de la Croix-Rouge au château des Collonges qui sert habituellement de village de vacances et qui est actuellement fermé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le repérage des SDF malades se fait par les appels au 115, le Samu social et grâce aux maraudes de bénévoles et de professionnels qui continuent de fonctionner un peu partout dans le département.

850 places d'hébergements disponibles dans la Drôme pour les SDF.

L'objectif pour les services de l'état pendant cette période difficile est d'offrir un toit aux personnes les plus vulnérables qui le souhaitent. Pour cela, le département de la Drôme met à disposition des sans domicile fixe plus de 800 places d'hébergements.