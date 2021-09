Drôme : nouveau bras de fer autour de Jumbo l'hippopotame

C'est un nouvel épisode judiciaire autour de l'avenir de Jumbo, l'hippopotame du cirque drômois Muller basé à Bourg-de-Péage...L'association de défense animale One Voice a déposé ce mercredi 8 septembre un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à faire annuler le certificat de capacité (définitif selon elle) attribué le 8 juillet au cirque Muller pour la détention de son mammifère. Ce document permet de certifier que le détenteur d'un animal est capable de s'en occuper.

Un "scandale pour One Voice"

Muriel Arnal, la présidente de One Voice qui se bat depuis plusieurs années pour que Jumbo l'hippopotame soit retiré du cirque et placé dans un sanctuaire ne décolère pas : "le ministère (de la transition écologique) et les députés sont en train d'étudier des textes pour interdire l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et qu'est ce qu'il se passe ? la préfecture (de la Drôme) octroie un certificat de capacité, un permis de détenir Jumbo jusqu'à la fin de sa vie, c'est absolument scandaleux". L'association rappelle par ailleurs que deux responsables du cirque Muller ont été condamnés en Janvier 2020 par le tribunal de Valence, non pour des maltraitances, mais pour maintien d'un animal captif dans un environnement pouvant être cause de souffrance pour l'animal et utilisation d'un mode de détention inadapté pour la garde d'un animal sauvage apprivoisé ou captif.

Un certificat de capacité réellement définitif ?

Dans ce nouveau conflit autour de jumbo, la préfecture de la Drôme qui a accordé le document permettant au cirque Muller de conserver l'hippopotame, tempère les propos de One Voice. Selon l'administration, ce certificat n'est pas éternel, il est toujours possible de le suspendre et il disparaitrait de fait, si la loi interdisant la détention des animaux sauvages dans un cirque était votée comme le souhaite le ministère de la transition écologique. Par ailleurs, le dossier de cette certification pour un seul hippopotame, a été examiné par une commission nationale qui n'y a rien trouvé à redire. Contacté, le cirque Muller n'a pour l'instant pas réagi au recours déposé par One Voice.