Drôme : plusieurs arrêtés préfectoraux pour la soirée du Nouvel An

Drôme, France

La préfecture de la Drôme prépare le réveillon du 31 décembre. Pour limiter les débordements, le préfet de la Drôme a pris plusieurs arrêtés réglementant la vente d'alcool, de carburant, de feux d'artifices et de produits inflammables.

À partir 18 heures le lundi 30 décembre, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique dans 13 grandes communes de la Drôme : Valence, Montélimar, Romans-sur-Isère, Crest, Die, Nyons, Pierrelatte, Portes-lès-Valence, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Donzère, Bourg-de-Péage et Bourg-les-Valence. L'interdiction court jusqu'au jeudi 2 janvier, 8 heures.

Dans cette même période, vendre et transporter du carburant dans bidons sera interdit dans tout le département. Interdiction également d'acheter et de transporter des produits inflammables et de l'acide. Enfin les feux d'artifice, les fusées et les pétards sont aussi interdits à la vente dans toute la Drôme. Les particuliers ne pourront pas utiliser d'engins pyrotechniques sur la voie publique.