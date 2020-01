Drôme : un appel aux dons pour reconstruire la boulangerie de Beaufort-sur-Gervanne

Une cagnotte sur leetchi.com est ouverte pour venir en aide aux propriétaires et aux salariés de la boulangerie des Pains de Beaufort-sur-Gervanne qui a été entièrement détruite par un incendie accidentel ce dimanche.

Beaufort-sur-Gervanne, France

12 salariés sur le carreau et un levain de 25 ans disparu

Plus qu'une boulangerie, c'est une petite entreprise de douze salariés qui est partie en fumée ce dimanche sur la commune de Beaufort-sur-Gervanne. Cette entreprise familiale fabrique un pain 100% bio depuis 1996, un pain distribué , depuis des années dans de nombreuses boulangeries du quart sud-est de la France.

Pour se relever et redémarrer son activité au plus vite, un appel aux dons a été lancé à tous ceux qui veulent aider les propriétaires et les salariés.

►La cagnotte Leetchi pour aider la boulangerie