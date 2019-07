Drôme : un mois après l’épisode de grêle, au moins 50 000 déclarations de sinistres déposées

Romans-sur-Isère, France

"C’est énorme. C’est l’équivalent d’une année et demie d’une agence importante." Dans l’agence de Lilian Ferrouillat et de Benoit Bidault à Romans-sur-Isère, près de 1000 dossiers de sinistrés sont ouverts. "Pendant une semaine, ces assureurs n'ont pas arrêté, de 6h30 du matin à 20h. Comment on gère ça ? On n’est pas préparé pour avoir ce type de catastrophe" raconte Benoit Bidault, "nos bureaux ne sont pas assez grands."

Dans une agence romanaise, Jean-Pierre Millet a déjà enregistré 160 déclarations de sinistre : "En 36 ans de métier, c’est la première fois que je vois ça. Le gens faisaient la queue comme aux urgences. On donnait la priorité en fonction de la gravité du malade."

Des experts tout l’été pour évaluer les dégâts

Encore aujourd'hui, des dossiers continuent d'être ouverts et des centaines d'experts sillonnent le département raconte Thierry Bontemps, le représentant des agents généraux du département : "Il y a beaucoup de renforts qui sont venus pour les experts. Hier, j’étais au téléphone avec l’un d’eux. Il avait plus de 30 voitures à voir en une journée sur 25 endroits différents." Thierry Bontemps précise par ailleurs que des experts comptent rester jusqu’à mi-septembre dans la Drôme pour répondre à toutes sollicitations.

Les artisans débordés

"Tous les artisans ont un planning sur trois mois, ils sont surchargés, il faut être patient" prévient Benoit Bidault, d’une agence de Romans-sur-Isère. Il poursuit : "_Les sinistrés appellent à plus de 50 voire 60 kilomètres de chez eux pour trouver un artisan_. Mais ils n’ont pas toujours de réponses. Les congés payés arrivent et les équipes sont débordées."

Des indemnisations sont déjà tombées, chez les particuliers les moins touchés, des agriculteurs aussi. On à des devis monstrueux affirme Benoit Bidaut. Il y a des maisons qui sont dévasté, les devis dépassent atteignent 400 000 euros.

Selon un agent, près 250 millions d'euros ont été mis de coté, provisionnés par les assurances pour répondre aux besoins des sinistrés drômois.