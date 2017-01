Drôme : un Rotary Club, réservé aux hommes, fait un don en faveur des femmes battues

La mairie de Romans-sur-Isère va bientôt mettre à disposition des victimes de violences conjugales un appartement refuge. L'aménagement de ce trois pièces sera financé grâce à un don de 4.000 euros effectué vendredi par le Rotary Club de Romans, un club exclusivement masculin.

De la même manière que les cordonniers sont toujours les plus mal-chaussés, il y a des paradoxes qu'on ne s'explique pas. Il en va ainsi du chèque de 4.000 euros que le Rotary Club de Romans-sur-Isère a remis vendredi au Centre communal d'action sociale. Un don en faveur des femmes battues plutôt cocasse venant d'un club uniquement réservé aux hommes.

Romans est un vieux club qui a 80 ans d'existence, la coutume a voulu que ce soit toujours des hommes

Si le président du Rotary club de Romans Jean-Marie Colon n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, Jean, l'un des membres, a lui tenté un début d'explication. "On n'est pas fermés aux femmes, un jour sans doute, il y en aura qui entreront. Mais il est bien certain que c'est difficile aujourd'hui alors qu'on est cinquante hommes... Une femme ou deux qui entreraient maintenant auraient sans doute un peu de difficultés", estime cet expert-comptable à la retraite.

Inconnue à cette adresse

Heureusement, c'est le geste qui compte. Le don du Rotary Club va servir à meubler l'appartement refuge. Ce trois pièces est situé dans un quartier de Romans tenu secret. Ses futures locataires étant souvent menacées de mort par leur conjoint, l'adresse doit rester confidentielle, explique Marie-France Hellet, l'assistante sociale romanaise à l'origine de ce projet.

Une femme sur trois meurt tous les jours sous les coups de leur conjoint. Femme de médecin, femme de gendarme, femme d'enseignant, tous les milieux sociaux sont touchés, à Romans comme ailleurs.

Marie-France Hellet milite depuis dix ans pour la mise en place d'un tel appartement. Cette conseillère conjugale et familiale au Conseil départemental de la Drôme a convaincu de nombreux partenaires parmi lesquels les travailleurs des centres médicaux-sociaux, la maison de la justice et du droit, l'hôpital de Romans, l'Office HLM Habitat du Pays de Romans et la caisse d'allocations familiales. Ce groupe a fini par attirer l'attention de la mairie.

"Mettre les victimes à l'abri"

Marie-Hélène Thoraval, la maire de Romans, a décidé de préempter un appartement de l'Office HLM de HPR (Habitat du Pays Romans). L'élue souhaite que les futures locataires y trouvent "un confort, une qualité de vie, un sentiment de cocon et de protection". Ce type d'appartement n'existait pas auparavant à Romans. Les victimes étaient hébergées dans des chambres d'hôtels ou chez des particuliers comme Chantale. Cette anesthésiste aujourd'hui à la retraite se souvient de l'une de ces femmes.

Cette femme portugaise était l'esclave de son mari. Elle est partie de chez elle en sautant par la fenêtre, elle est arrivée chez nous avec un bras cassé.

La mise en place d'hébergement d'urgence de ce type est l'une des mesures du 5ème plan de mobilisation et de lutte contre les violences conjugales annoncé en novembre 2016. "Une commission composée d'assistantes sociales, de la maison de la justice et du droit et du commissariat se réunira pour déterminer quelle femme peut intégrer l'appartement pour une durée de trois mois qui sera renouvelable une fois", détaille Nathalie Tchekemian, maire-adjointe à Romans déléguée à l'action sociale.