Drôme : une école de musique appelle aux dons après la grêle de juin 2019

Après l'épisode de grêle en juin 2019, l'école de musique de Châtillon-Saint-Jean, au Nord de Romans, n'a toujours pas réparé les dégâts. Le toit a été particulièrement détérioré et par conséquent, il y a eu des infiltrations dans les murs. L'assurance prend en charge la moitié des travaux mais l'école a encore besoin d'argent pour boucler la montant des travaux. Elle lance un appel au dons.

15 à 20.000 euros encore à régler

Tous les vendredis soir, les musiciens de l'harmonie continuent de répéter au 1er étage mais les conditions ne sont plus optimales raconte le président Thierry Langenoir : "Il y a encore beaucoup de dégâts. Quand il y a un gros orage, on prie pour que ça ne s'aggrave pas". Les membres de l'association qui gère l'école Les Enfants de la Joyeuse ont bien changé quelques tuiles de la toiture mais le bâtiment n'est plus hermétique.

"Il faut changer toutes les tuiles", explique Thierry Langenoir. L'assurance prend en charge les travaux d'infiltration et une partie de la rénovation du toit mais il reste encore 15 à 20.000 euros à régler. Une somme considérable pour l'école qui manque d'argent. D'autant plus depuis la crise sanitaire avec l'annulation de nombreux concerts et prestations.

Pour l'instant, l'école n'a reçu que 600 euros. Si vous souhaitez apporter votre aide, rendez-vous sur le site en cliquant ici.