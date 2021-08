Drôme : une femme accouche d'un petit garçon sur l'autoroute A49

Il est un peu plus de 9h ce samedi matin lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés sur l'autoroute A49 pour aider une maman sur le point d'accoucher. Le petit garçon est né quelques minutes plus tard au niveau de la barrière de péage de Chatuzange-le-Goubet.

"Dix petites minutes après notre arrivée sur les lieux, le bébé est arrivé sans complication particulière", explique Sébastien Hours, adjudant au sein des sapeurs-pompiers. Ce samedi 21 juillet, il est intervenu au niveau de la barrière de péage de Chatuzange-le-Goubet sur l'autoroute A49. La maman, qui vient d'accoucher de son troisième enfant, n'a pas eu le temps d'arriver à la maternité à temps.

Ce samedi, à 9h13, les sapeurs-pompiers sont appelés en renfort pour intervenir sur l'autoroute A49 dans le sens Grenoble-Valence. En contact avec le Samu, les parents sont invités à poursuivre leur chemin jusqu'au prochain péage. Ils se garent sur l'aire de repos à proximité. Les pompiers arrivent à 9h19, escortés sur la route par un véhicule de balisage par sécurité.

"On s'aperçoit très vite que la dame va accoucher. On voit entre les jambes que la tête va arriver", raconte Sébastien Hours. L'équipe médicale n'est pas encore arrivée. Les sapeurs-pompiers, formés régulièrement à la gestion des accouchements inopinés, vérifient que l'habitacle est assez chaud pour la venue du bébé et surtout anticipent toutes formes de complications notamment sur la position du bébé (est-il toujours en siège ou a-t-il pu se retourner ?)

L'accouchement s'est rapidement passé. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive mais d'habitude soit on accompagne la maman et elle accouche à l'hôpital, soit l'équipe médicale est sur place à ce moment-là", relate Sébastien Hours. Dix minutes après l'arrivée des sapeurs-pompiers, le petit garçon est né. Il se porte bien, tout comme la maman, originaire de Pont-en-Royans. Ils ont été pris en charge par l'ambulance où le papa a pu couper le cordon puis transportés à l'hôpital de Romans-sur-Isère.