Drôme : un Ukrainien se réfugie dans une famille qui avait déjà accueilli sa mère après Tchernobyl

L'histoire commence il y a 30 ans, après la catastrophe de Tchernobyl. Plusieurs enfants ukrainiens avaient pu être accueillis en France. "Pour respirer le bon air" explique Stella Carlino. Elle habite à Châteauneuf-de-Galaure, dans la Drôme, ses parents avaient été famille d'accueil. Une jeune ukrainienne, Myroslava, avait pu profiter de la Drôme quelques semaines. Aujourd'hui, elle est maman d'un jeune homme de 20 ans, elle vit à Kiev. Stella et Myroslava sont toujours restées en contact. Elles ne se sont pourtant fréquentées que trois semaines à l'époque. Mais quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, Stella a proposé à son amie d'accueillir son fils et sa copine.

"Je suis très inquiète pour eux" - Stella Carlino, habitante de Châteauneuf-de-Galaure

"Je suis très heureuse de pouvoir les accueillir. Mais je suis très inquiète aussi pour eux, ils ont traversé toute l'Europe, livrés à eux-mêmes." Pendant leur voyage, Stella a eu du mal à les joindre. L'arrivée était prévue plus tôt dans la semaine, puis il y a eu du retard. Mais enfin, ce mercredi à la mi-journée, le train arrive à Saint-Vallier. "Il y a eu une montagne de monde dans tous les trains, surtout des ukrainiens" explique Liza. La jeune fille a les yeux cernés, comme son copain, Bogdan.

"Merci aux Français qui ont sauvé ma mère quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Je ne pouvais pas imaginer que maintenant ce serait nécessaire pour moi encore une fois." explique Bogdan, en anglais. Il remercie une nouvelle fois Stella et sa famille pour leur action. L'accueil est chaleureux, mais Bogdan et Liza ne veulent pas faire leur vie en France. "On est ingénieurs en informatique. On veut travailler, gagner de l'argent et l'envoyer à l'armée ukrainienne. C'est très important pour nous."

Bogdan et Liza sont arrivés ce mercredi dans la Drôme, ils sont accueillis à Châteauneuf-de-Galaure © Radio France

Bogdan explique que tous ses amis sont devenus soldats et qu'ils combattent désormais sur le front en Ukraine. Lui n'est pas dans l'armée car il était déjà à l'étranger depuis quelques jours lorsque la guerre s'est déclarée. Sa maman, restée à Kiev, est en contact permanent avec Stella. "Ma plus grande peur, c'est qu'elle ne réponde plus." Nous avons réussi à la joindre, difficilement car les communications sont coupées à cause des bombardements. "Désolée, je suis un peu stressée car il y a des explosions autour de moi" nous dit-elle quand on rappelle.

"Je ne veux pas quitter ma maison, mon pays. J'ai mes parents, ils sont âgés. Et je veux que mon fils et sa compagne soient en sécurité. Ils sont jeunes, ils ont toute la vie devant eux. Ils doivent rester en vie !" souffle Myroslava depuis le bunker improvisé où elle se trouve. En sécurité, ils le sont en France. Stella a dores et déjà fait les demandes de protection sociale et de permis de séjour.

Le maire de Châteauneuf-de-Galaure, où réside Stella, nous confirme avoir bien pris connaissance de la présence de réfugiés ukrainiens dans sa commune. D'autres seraient par ailleurs arrivés dans la semaine. Raphaël Brun affirme "On va s'adapter, trouver des logements et on va travailler avec le CCAS pour les aider." Stella Carlino assure qu'elle va avoir besoin de solidarité pour accueillir autant de temps qu'il faut ce jeune couple de réfugiés.