Drôme : une piscine Camille Muffat inaugurée à Portes-lès-Valence

Une nouvelle piscine a été inaugurée ce mercredi 7 juillet à Portes-les-Valence (Drôme), elle porte le nom de la nageuse trois fois médaillée olympique décédée accidentellement en 2015 sur le tournage de l'émission de TF1 Dropped, Camille Muffat. "Elle symbolise la réussite, la force, pour nous c'était une évidence", explique la maire de cette commune, Geneviève Girard. Pour l'inauguration, les parents de la championne de natation se sont spécialement déplacés de Nice. C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont découvert le portrait en grand format de leur fille sur les baies vitrées du complexe : " Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est une réussite", commente Guy Muffat.

D'une capacité d'accueil de 375 personnes, le complexe construit à l'emplacement de l'ancienne piscine d'été sera désormais ouvert au public toute l'année. Il comprend deux bassins, l'un de 100 m2 pour les apprentissages et l'autre de 25 mètres de long sur 5 lignes d'eau.

"Six ans après sa trace sportive reste, j'espère qu'elle donnera de la force et de l'engouement aux plus jeunes parce que c'est un beau sport et une compétence indispensable, témoigne Laurence Muffat. Ca apporte des valeurs qui l'ont transformée, Camille était timide et grâce à la natation elle a réussi à se réaliser, elle en a fait un rêve pour tout le monde et pour nous aussi."

Cette nouvelle piscine accueille déjà les clubs de Valence Triathlon et les Enfants du Rhône. Le projet principalement financé par l'agglomération de Valence Romans a coûté 10,6 millions d'euros.