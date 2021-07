Doncourt : la police surveille le trafic sur l'autoroute A 31 en avion

Pour lutter contre l'insécurité routière, la police surveille depuis les airs l'autoroute A31. Grâce à de petits avions qui longent l'axe et dans lequel prennent place des fonctionnaires, les motards au sol sont informés d'une éventuelle infraction et peuvent intervenir.

Quelques jours avant un samedi classé noir sur les routes des vacances par Bison Fûté, la police rappelle qu'elle contrôle les axes autoroutiers, y compris par les airs.

Ce lundi à l'aérodrome de Doncourt, la directrice de cabinet du préfet de la Moselle, Parvine Lacombe, était invitée à se rendre compte des avantages du soutien aérien dans la lutte contre l'insécurité routière.

Aider les motards au sol

A bord du petit appareil, loué par des particuliers par la police, on décolle en direction du rond-point de Fey, pour longer l'A31, direction nord jusqu'à Metz. A l'avant, le pilote et le co-pilote, membres de la police aux frontières. A l'arrière, le major Francis, équipé d'un talkiewalkie et chargé de surveiller l'axe pour alerter les motards et voitures de police, stationnés à plusieurs points de l'autoroute :

J'ai appelé les patrouilles au sol pour leur dire qu'on arrivait et qu'ils se préparent à partir. De mon côté, je vais voir s'il y a des infractions commises : conduite sur la voie centrale, non-respect des distances de sécurité, retour tardif. Je décris bien le véhicule fautif et les collègues au sol le sortiront à la prochaine bretelle.

Le major n'a pas besoin de jumelles, la visibilité est bonne et à près de 300 m d'altitude, "on a une vision d'ensemble extraordinaire et dans les deux sens", souligne le policier. L'avion est particulièrement pratique pour évaluer la distance de sécurité entre deux camions. "Vous regardez le marquage au sol au niveau de la bande d'arrêt d'urgence et s'il n'y a pas la bonne distance, j'envoie nos véhicules au sol qui les intercepteront".

L'appareil, qui dispose d'environ 5 heures d'autonomie, est aussi utile pour repérer tout type de comportement dangereux. On ne peut pas voir un automobiliste qui téléphone au volant, en revanche on peut le deviner si on voit la voiture zigzaguer légèrement. Cela peut aussi être l'alcool, les stupéfiants, ou un malaise.

L'avion n'est pas équipé d'un radar pour contrôler la vitesse, mais peut repérer une voiture trop rapide et alerter les motards.