Drones, avions, météo des forêts : le plan des pompiers de la Dordogne contre les incendies de l'été

Les feux de forêt n'était pas vraiment un sujet en Dordogne il y a encore quelques années. L'année 2022 a tout changé. "La Dordogne a été l'an dernier le quatrième département en France en nombre de départs de feu", a annoncé le préfet Jean-Sébastien Lamontagne ce mardi 16 mai, lors de la présentation du dispositif de lutte contre les incendies dans le département pour l'été prochain. 424 hectares ont brûlé en 2022, dix fois plus que l'été précédent.

La doctrine nationale des pompiers a évolué. Aujourd'hui, le credo, c'est "l'attaque massive du feu naissant". Autrement dit, aller le plus vite possible, avant qu'un incendie ne devienne incontrôlable. Pour cela, les autorités vont mettre en place une "météo des forêt". Tous les jours, ils évalueront le risque en fonction de la chaleur, la sécheresse et le vent, et s'il est élevé, des moyens seront positionnés pour surveiller les massifs.

Les bénévoles DFCI mis à contribution

Dans la Double, le Landais ou encore en forêt Barade, on verra des drones surveiller la cime des pins. A Eygurande ou La Roche Chalais, les habitants sont déjà habitués à voir passer un petit avion, type ULM, qui observe le massif en quête d'un panache de fumée. Des camions pourront aussi être prépositionnés dans les casernes proches des massifs, voire même "directement sur le terrain" pour se tenir prêts, explique le patron des pompiers, le contrôleur général Alain Rivière.

Autre nouveauté, les autorités vont beaucoup plus s'appuyer sur l'association de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Les bénévoles des comités locaux, souvent des chasseurs ou des propriétaires qui connaissent leur forêt sur le bout des ongles, pourront être sollicités pour patrouiller dans des pick-up, avec une tonne à eau, une pompe et un sapeur-pompier au volant. Le but est de donner l'alerte en cas de départ de feu, et pouvoir commencer à attaquer les flammes.

20 millions d'euros de camions sur cinq ans

L'autre grande avancée c'est la mise à disposition d'avions bombardiers d'eau basés l'été dans le Sud-Ouest, déjà annoncée par le gouvernement le mois dernier en Gironde. Un Dash, un avion qui transporte 10 tonnes de produit retardant, et quatre plus petits avions de surveillance et de largage de retardant seront prépositionnés dans la région. Un hélicoptère bombardier d'eau également.

Du côté des moyens financiers, le gouvernement a fait un geste en finançant 50% des nouveaux matériels. Sept camions contre les feux de forêt vont arriver en 2023, et 33 d'ici les cinq prochaines années. En tout, la Dordogne investira 20 millions d'euros en matériel roulant, financé pour moitié par le Conseil départemental, et le reste par l'Etat : "Nous sommes le deuxième département de la région en termes de montant de modernisation, derrière la Gironde", insiste le préfet.