Drucat : 45 “pisseurs involontaires” de glyphosate, tous positifs !

Drucat, France

Après trois mois d’attente, les volontaires de la campagne d’analyse de Drucat sont désormais fixés sur leur sort. Le 12 juin dernier, chaque participant était venu dans la salle polyvalente située près de la ferme des 1 000 vaches, pour uriner dans un tube à essai, sous le contrôle d’un huissier de justice. Le but à cette époque : déceler la présence de glyphosate, l’herbicide commercialisé notamment par Monsanto, mais aussi dans l’organisme, à notre insu.

Revenus du laboratoire d’analyse, les tubes à essai ont livré des résultats, dévoilés ce dimanche midi, jour de la mobilisation contre la ferme des 1 000 vaches. Comme dans toutes les autres régions, tous les participants sont touchés !

Inquiétude pour la jeune génération

Dans le détail, la comparaison des résultats apporte ce constat : si les hommes sont généralement plus touchés que les femmes, les deux plus forts taux d’imprégnation concernent des enfants, avec ce record de 3,31 microgramme par litre d’urine pour une fille de 12 ans, originaire du Crotoy.

En deuxième place, Léandre un petit garçon de 10 ans, qui s’inquiète des conséquences de la présence de glyphosate dans son corps, une substance qualifiée de cancérogène par l'OMS, mais pas par les agences européennes. De son côtésa mère, Sophie, a six fois moins de glyphosate ! Un résultat encore étonnant et inexpliqué pour celle qui a acheté récemment avec son mari une maison avec du terrain et un jardin.

On essaie de consommer un maximum ce que l’on fait dans notre jardin. On se demande pourquoi on retrouve des produits chimiques dans l’urine de nos enfants ! Sophie, une participante

En attendant une réponse un peu plus précise, les 50 “pisseurs involontaires de glyphosate” se rendront au tribunal à Amiens début octobre pour porter plainte contre l’Etat pour mise en danger de la vie d’autrui. Une nouvelle campagne d’analyse d’urine est d'ailleurs prévue dans la capitale picarde pour le mois de décembre.