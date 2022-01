Dry january : après le défi brestois, un test pour savoir où l’on en est avec l’alcool

Le défi de janvier, ou dry january, est lancé en France pour la troisième année. Il s'agit de nous permettre de faire le point sur notre consommation d'alcool après les fêtes.

Et vous, vous en êtes où avec l'alcool ? Participer au "défi de janvier", c'est répondre à la question. Il est organisé depuis trois ans en France, sur le modèle du "dry january" depuis 13 ans au Royaume-Uni. En quelque sorte le petit frère du "défi brestois".

Successeur du défi brestois

"Il s'agit de faire le point sur sa consommation d'alcool, de ne pas boire une goutte d'alcool pendant le mois de janvier pour vérifier où on en est : voir si on peut rencontrer des amis, passer une soirée sans boire de l'alcool. C'est une référence au défi brestois", commente le brestois Luc Durouchoux, administrateur national de l'Association Addictions France.

T'arrêter quand tu veux ? Ok, essaie !

Depuis une trentaine d'années, ce défi c'était de passer "une semaine entière à ne pas boire pendant trois jours et vérifier qu'ils n'ont pas de troubles physiques. A l’époque, on pouvait entendre des gens dire : "Je m'arrête quand je veux". Ok, essaie! Et là, si les gens se rendent compte qu'ils ont des difficultés, ça veut dire qu'ils ont un souci avec l'alcool. Et on les invite à se rapprocher d'un service de soin ou d'un médecin pour évoquer leur consommation d'alcool."

On ne se rend pas compte.

Mais à partir de quand a-t-on un problème avec l'alcool ? "Je dirais qu'à partir du moment où on ne peut pas vraiment s'en passer, c'est préoccupant. Chaque jour si on se dit j'ai besoin d'une dose d'alcool pour être un peu plus calme, pour aborder les autres, qu'on a besoin d'une béquille dans sa vie quotidienne, si on ne peut pas s'en passer on a probablement un problème avec l'alcool. Il y a une gradation entre celui qui est alcoolo-dépendant, qui a besoin de produits pour s'en sortir, mais on peut aussi se rendre compte qu'au fond on se retrouve pris dans des habitudes sociales. On ne se rend pas compte que la quantité d'alcool absorbée au cours d'un repas, d'une soirée peut être importante."

Pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours.

La recommandation ? "Pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours, ça fait une dizaine de verres standard par semaine". Soit 10 cl pour un verre à vin, 25 cl pour une bière. C'est l'unité d'alcool inscrite au dos des bouteilles.