Dry January : en Mayenne, le mois de janvier sans alcool ne séduit pas vraiment

Après les fêtes, c'est l'heure du décrassage. La Fédération Addiction lance pour la deuxième année consécutive l'opération "Dry January", ou "janvier sec" en français. Ce défi sanitaire consiste à réduire voire supprimer sa consommation d'alcool pendant le mois de janvier, pour se rendre compte de la place que représente l'alcool dans sa vie quotidienne.

Dans les rues de Laval, beaucoup n'ont jamais entendu parler de cette opération. Mais même après explication, les convaincus sont rares. "Ça tombe un peu mal, réagit Louis-Gérard, qui sort de la boulangerie avec une galette des rois et une bouteille de cidre. Avec toutes les rencontres de bonne année, si on exige de boire de l'eau, il y en a qui vont nous faire la tête. C'est peut-être un mois à faire, mais pas en janvier". Pour Sophie, c'est déjà trop tard. Elle concède qu'elle a déjà bu de l'alcool le 2 janvier, "pour finir le vin rouge du nouvel an". Mais elle assure "contrôler sa consommation" et estime que l'opération concerne plutôt "les jeunes, pour arrêter de picoler comme ils le font".

"On a besoin de l'apéro en ce moment"

- Thibaud

Mais les jeunes, justement, n'en ont pas forcément envie. "Je ne vois pas l'intérêt d'arrêter un mois si c'est pour reprendre l'apéro à fond en février, balaie Thibaud. Alors autant en prendre aussi en janvier. Et je pense qu'on en a besoin de l'apéro en ce moment." Florian, 25 ans, fait la même analyse et n'est pas prêt à se passer d'une bière ou d'un verre de vin avec un bon repas alors que beaucoup de choses, déjà, sont interdites. "Les bars sont fermés donc je bois pas beaucoup, explique-t-il. Et même le nouvel an a été très calme pour moi donc le mois de janvier va rester comme d'habitude. Ça ne sera pas ma résolution de 2021 en tout cas."

La Fédération Addiction, qui copilote cette opération Dry January en France, craint que l'opération soit particulière cette année, à cause de l'épidémie de Covid-19. Une étude menée par Santé Publique France en mai dernier a montré que 11% des Français avaient augmenté leur consommation d'alcool pendant le premier confinement.

L'entrée de la cave "Raisins d'être" à Saint-Jean-sur-Mayenne. © Radio France - Adèle Bossard

2020, très bonne année pour les cavistes

La tendance se confirme chez les cavistes. Leurs commerces n'ont pas fermé pendant les deux périodes de confinement et les Français ont plutôt eu tendance à boire davantage ou à se faire plaisir avec des vins de qualité, remarque Nicolas Nezan. Il a ouvert en septembre la cave "Raisins d'être" à Saint-Jean-sur-Mayenne, au Nord de Laval, et tenait auparavant une cave à Paris.

"L'année 2020, quand j'en parle avec amis cavistes, on a très très bien travaillé et ça surtout été une bonne année pour ceux qui su s'adapter en faisant de la livraison", analyse-t-il. "Moi je suis content de mon mois de décembre, surtout que j'ai un concept un peu différent". Sa cave, située à la sortie de Saint-Jean-sur-Mayenne, n'a pas pignon sur rue et est spécialisée dans les vins naturels. Selon lui, les clients qui ne pouvaient pas aller au restaurant ont préféré "se faire plaisir en achetant des vins haut de gamme" et n'ont "pas hésité à mettre de l'argent sur des belles bouteilles, notamment du champagne ou des spiritueux".