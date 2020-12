Des jeunes embauchés pour recréer du lien social dans les EHPAD confinés de l'Amandinois

Pendant la première vague les 5 EHPAD de l'hôpital ont été fortement touchés par la COVID, directement avec de nombreux malades et aussi des décès, mais aussi par les effets indirects liés à l'interdiction des visites, et au confinement. Ce qu'on appelle le syndrome de glissement explique Barbara Chiarello, cadre de santé

Et les soignants débordés n'ont pas pu combler ce manque de lien social. Pour éviter cette fois ci ce phénomène, le directeur Michel Thumerelle a décidé d'embaucher 6 jeunes des "ambassadeurs du lien social" pour les près de 500 résidents. Des jeunes en plus laissés de côté par la crise argumente le chef d'établissement.

Aucun n'a un profil de soignant ça va de l'informaticien à l'éducateur canin , "des profils de petits enfants qui pourraient être empathiques avec leurs grands-parents , et c'est ça qui m'intéressait" explique Michel Thumerelle.

Ils vont donc discuter avec les personnes âgées, leur lire le journal, et aussi organiser des appels sur tablette ou par téléphone avec leurs familles ou leurs amis.

Yannick par exemple a hâte de pouvoir voir son amie qui vit dans un autre EHPAD de la ville. Même si la résidente vit mieux le deuxième confinement que le premier, elle se sent quand même isolée dans sa chambre. Elle est donc ravie de la visite des ambassadeurs

Megan, 26 ans est en train d'appeler toutes les familles pour proposer des visio même le we ce qui est plus pratique pour celles qui travaillent. Le carnet se remplit très vite, dans certains EHPAD c'est déjà plein jusqu'en janvier.

La jeune femme est très investie dans sa mission

On attend surtout de voir le sourire des résidents réapparaître sur leur visage, et par la même occasion nous on se sent valorisé, on se sent utile au sein de la société