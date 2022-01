Du balisage sauvage et potentiellement dangereux sur le massif du Carroux

Plusieurs associations de randonneurs ont constaté ces dernières semaines la présence de marques orange vif en forme de triangle sur plusieurs sentiers dans le parc naturel régional du Haut Languedoc. Il s'agit de balisage sauvage.

Ces pictogrammes ne font pas partie du marquage officiel utilisé pour guider les randonneurs. Ils représentent donc un vrai danger pour les personnes qui voudraient s'aventurer à le suivre car on ne sait pas vraiment où ils mènent. De plus ils ressemblent étrangement à certaines balises utilisées de manière plus discrète pour indiquer des sites d'escalades.

"Le balisage permet aux randonneurs, coureurs, grimpeurs, cavaliers ou encore vététistes de repérer leur chemin, pensé et définit au préalable par les fédérations sportives. On les retrouve soit sur des plaquettes, soit peints sur différents supports (pierres, arbres ...). Les sentiers de randonnées, d'accès aux sites d'escalade, équestres et de VTT ont leurs propres balisages. Le balisage retrouvé dans le massif du Carroux pourrait s'apparenter à celui utilisé pour indiquer l'accès aux sites d'escalade mais, contrairement à celui-ci, on le retrouve directement au pied des voies ou en superposition à plusieurs sentiers du massifs. Il double parfois des balisages existants, peut créer la confusion pour le randonneur et l'entraîner dans des secteurs à risque. Si vous avez un doute, conformez-vous au topoguide Le Carroux Escalader et n'hésitez pas à signaler ces balisages sur l'application Suricate, la sentinelle des sports nature." explique le Parc naturel régional du Haut-Languedoc

On ne sait pas si ces chemins sont dangereux ou si on le droit d'y passer

"Les balisages qu'on a constaté, c'est des triangles orange qui ne sont pas normés, il faut savoir que tous les balisages sont normés par les fédérations, par les départements, etc. Il y a des codes à suivre qui nous montrent que ce sont des balisages officiels. Ceux qu'on a trouvés ne sont pas normés, donc on n'a pas la maîtrise. On ne sait absolument pas si les sentiers sur lesquels ils sont posés sont des sentiers pour lesquels on a un accord du propriétaire, par exemple, pour pouvoir circuler. On ne sait pas si la vérification de la dangerosité du sentier a été faite ou pas. D'ailleurs, ces balises ont été posés sur des sentiers qui sont un petit peu techniques et pour lesquels des gens pourraient être tentés de le suivre simplement pour s'aventurer puisqu'ils indiquent un chemin a priori. Donc, c'est tentant. Mais on peut se retrouver dans des situations de sentiers très escarpés pour lesquelles, parfois même dans le Carroux, il faut être équipés et parfois même d'une corde." explique Emilie Dubourg, chargée de mission au parc naturel régional du Haut Languedoc

"On n'a pas tout à fait l'idée de l'ampleur parce que le massif est grand. Il y a énormément de chemins, ça concerne quatre communes. Parfois, on en trouve sur des voies d'escalade déjà aménagées, sécurisées, pour lesquels il y a déjà des balisages volontairement très discrets car ce sont des voies réservées à certains pratiquants. Le but, ce n'est pas d'amener des promeneurs et des familles à suivre ce balisage. Celui qu'on a constaté sur des chemins d'accès vient en surcouche au balisage existant. Et il est beaucoup plus visible. Et c'est en cela que, à notre sens, il présente des risques.

Pour les enlever il faut du temps et de la patience

"Pour l'enlever, il faut des bonnes volontés pour se rendre sur place et s'équiper avec un matériel spécifique. C'est très long. Il faut prendre son courage à deux mains. Il faut enlever la peinture doucement pour pas non plus éclater la roche. C'est de la patience ! Il faudrait que la personne qui a mis en place ce balisage, se rende compte que c'est important d'arrêter parce qu'on ne peut pas se permettre de baliser un sentier comme cela. Il faut de la concertation pour s'assurer que cela ne pose pas de problème d'amener des gens sur les sentiers. "

Emilie Dubourg, chargée de mission au parc naturel régional du Haut Languedoc Copier

Plusieurs associations de randonneurs ont déjà commencé à effacer ce balisage, mais il faut rester prudent car il reste encore des balises sauvages. Cela concerne des sentiers sur les communes de Mons la Trivalle, Rosis, Combes et Colombières sur Orb

Emilie Dubourg, chargée de mission au parc naturel régional du Haut Languedoc Claire Glaizes du Club Carroux Montagne