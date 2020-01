Du Beaujolais en Bourgogne ? Les vignerons de Côte-d'Or dénoncent un non-sens

Les Beaujolais est-il en Bourgogne ? Peut-être bien ! En tout cas d'après l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il y a un projet en cours pour revoir l'appellation AOC Bourgogne. Si ce projet voit le jour, 64 communes seraient rayées de cet AOC (dans le Dijonnais, le Châtillonnais et le Chablisien), alors que 44 appellations de Beaujolais y entreraient. Une pétition est en ligne pour empêcher ces décisions de voir le jour.

Querelles historiques jamais réglées

Thiébaut Huber, le président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB), nous explique l'origine du problème : "l'appellation c'est une zone géographique délimitée sur trois départements, _l'Yonne, la Côte-d'Or, et la Saône-et-Loire_, délimitée par l'INAO. Sauf que cette zone de 1937 n'a jamais été terminée notamment, dans le Chablisien et dans le Beaujolais. Personne ne s'en était préoccupé jusqu'au début des années 2000 et la crise structurelle du Beaujolais qui a amené certains vignerons à se dire, 'mais pourquoi on ferait pas du Bourgogne nous aussi' ?"

Du vin de Bourgogne en Belgique ?

Incroyable mais vrai, il ne faut pas, officiellement, être en Bourgogne, pour produire du Bourgogne ! Une réalité juridique héritée du passé ducal de la région, d'après Thiébaut Huber. "Ils s'appuient sur arrêté de 1937 qui dit que dans le canton de Villefranche, on pourrait fabriquer des vins de Bourgogne. C'est le fruit de querelles géographiques historiques spécifiques au vin. Vous savez que le duché de Bourgogne à un moment donné est allé très loin, donc si on reprend l'histoire, on pourrait en théorie se retrouver à faire du Bourgogne très loin, jusqu'en Belgique !"

L'expert regrette ainsi le manque d'appréciation de l'INAO, qui veut agir au mépris des spécificités du territoire et du terroir viticole bourguignon : "ces propositions sont faites uniquement sur une base juridique, et n'ont plus rien à voir avec du bon sens. Ça me paraît légitime de penser que Chablis, le Châtillonnais ou le vignoble du Dijonnais font partie de la Bourgogne. Les exclure de l'appellation Bourgogne, ça me semble un peu dur."