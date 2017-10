Du bio dans les assiettes au collège de Lorris

Alors que le Conseil régional a fixé à 20% la distribution de produits locaux dans les cantines d'ici 3 ans, le collège de Lorris reçoit aujourd'hui le label Ecocert niveau 3. La cantine du collège de la ville sert 80% de ses repas en bio et en local.

Au collège de Lorris, on est en avance sur son temps. Depuis 2013, le chef cuisinier Pascal Veaulin introduit le bio et les circuits court dans ses repas. Résultat, 80% des repas distribués le sont aujourd'hui en bio. C'est bien plus que la moyenne, alors que la région a fixé à 20% le service du bio dans les établissements scolaires d'ici 3 ans.

Cette labellisation de niveau 3 est la plus haute, et le collège l'a obtenu haut la main puisqu'elle est distribuée à partir de 50% de produits bio dans les cantines collectives. Contrairement aux idées reçues, ça ne coûte pas plus cher de cuisiner maison, comme l'explique Pascal Veaulin.

La fabrication maison fait diminuer les coûts. Notamment l'achat de légumes frais bruts. Donc on arrive à équilibrer nos budgets" - Pascal Veaulin, chef de cuisine au collège de Lorris

Résultat les prix n'ont pas changé : le repas a été maintenu à 3 euros 60. Une politique dans laquelle tout le monde trouve son compte, à commencer par les producteurs qui fournissent l'établissement scolaire. Ils sont tous de la région pour favoriser le circuit court, comme Olivier Chaloche.

Comme on met en culture par rapport aux besoins du cuisinier, ça sécurise notre secteur. Et on se sent valorisés dans notre travail, on sait où va notre produit donc on retrouve du sens à notre métier" - Olivier Chaloche, producteur de légumes.

Aujourd'hui, 88% des français se disent intéressés par les cantines scolaires bio. Mais les achats dans le secteur ne représentent que 3% de la restauration collective.