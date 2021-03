Du Bordeaux à 1,69 euro la bouteille chez Lidl, un prix destructeur selon les viticulteurs

Dans le cadre de sa foire aux vins l'enseigne Lidl propose à ses clients une bouteille de Bordeaux à 1,69 euro. Le syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Sup estime que cette promotion détruit l'image de l'AOC.

Des bouteilles de Bordeaux vendues à 1,69 euro l'unité dans les foires aux vins des supermarchés Lidl ! Un prix cassé qui met en colère les producteurs. Selon le syndicat des Bordeaux et Bordeaux Sup la grande distribution profite de la crise viticole et dégrade l'image de qualité associée au vignoble.

2,53 euros la bouteille ou 1,69 pour l'achat d'une caisse de 6 : un tarif imbattable pour du Bordeaux mais c'est justement ce type de publicité dont se passerait bien Stéphane Gabard, le président du syndicat.

En pleine crise sanitaire certains viticulteurs sont désorientés ou au bord de la faillite et sont prêts à libérer des lots de vin à très bas prix. C'est destructeur de valeurs et d'image pour l'AOC

- Stéphane Gabard

C'est la loi de l'offre et de la demande rétorque Lidl mais "on a jamais cherché à brader les vins de Bordeaux" explique Théau Desmedt, responsable achat pour l'enseigne.

Nous on cherche à faire découvrir les vins de Bordeaux à nos consommateurs. On propose une gamme complète qui va de l'entrée de gamme jusqu'aux grands crus

- Théau Desmedt

L'offre à 1,69 euro a très bien fonctionné. La quasi totalité du stock a déjà été vendu.