Du Cameroun à la Franche-Comté, un gendarme reconstitue l'histoire d'un jeune migrant noyé dans un lac de Haute-Saône

Haute-Saône, France

« Je m’appelle Zachée Otto Koumata, je suis né à Douala au Cameroun, le 10 octobre 2004 de père inconnu, et abandonné par ma mère à ma grand-mère. J’ai été élevé par ma grand-mère, je suis allé jusqu’au cm2 ». C'est par ces phrases que commence le récit consigné dans un petit carnet. Un petit carnet que les gendarmes de Haute-Saône ont retrouvé dans les affaires d'un jeune migrant de 14 ans retrouvé mort noyé le 24 juillet sur la base de loisirs du Val de Bonnal en Haute-Saône.

Un récit qui symbolise l'errance de milliers de migrants.

Ce récit poignant illustre de façon saisissante le parcours de jeunes migrants qui traversent la Méditerranée. Ce jeune Camerounais né en 2004 à Douala, qui parle et écrit le Français, commence à écrire son histoire. Sans argent sa mère le confie à sa grand-mère, qui elle-même finit par le laisser à une tante en Algérie. Durant un an un oncle subvient aux besoins financiers, mais à la mort de ce dernier en 2016 la tante également en difficulté financière fini par le mettre en les mains de passeurs en Libye. C'est le début de l'errance de Zachée. Dans son carnet il raconte qu'il reste un mois en Libye. Il finit par traverser la Méditerranée en Zodiac, et arrive en Italie. En Italie, il reste dans un camp pendant 8 mois.

Zachée parvient à s'acheter un téléphone et entre en contact avec un cousin qui se trouve à Besançon. C'est décidé le jeune garçon prend la direction de la France pour le retrouver. Le voyage continue, il passe par Menton pour rejoindre Besançon, mais arrivé à destination plus de trace de son cousin. L’adolescent est seul, il se retrouve alors SDF dans la capitale du Doubs. La chance commence à lui sourire lorsque l'association Sol Mi Ré le prend en main et l'accompagne. L'association qui vient en aide aux migrants et réfugiés le met en contact avec l’aide sociale à l’enfance du Doubs car c'est un mineur isolé. Après deux ans de voyage à traverser plusieurs pays, Zachée va enfin trouver une famille d’accueil. L'adolescent est avant cela confié à une association qui organise en Haute-Saône un camp de vacances sur u6n semaine pour jeunes migrants. A la fin du camp de vacances Zachée doit être accueilli dans une famille, mais deux jours avant la fin du camp, il meurt noyé dans une zone de baignade surveillée.

L'acharnement des gendarmes pour retrouver sa famille.

La noyade aurait pu être classée comme un simple fait divers, et son corps enterré dans un cimetière en France dans l'anonymat. Mais c'était sans compter la ténacité des gendarmes qui retrouvent son carnet. Un gendarme garde près de lui au bureau le téléphone du jeune garçon allumé et régulièrement rechargé. Un jour le téléphone sonne, c'est une membre de sa famille. Par WhatsApp le gendarme parvient à remonter jusqu'au Cameroun et sa famille proche. Le département du Doubs va prendre à sa charge le rapatriement du corps, Zachée Otto Koumata mort à l'âge de 14 ans va reposer dans son village.

Lui qui avait réussi à traverser la Méditerranée sans encombre s'est noyé dans une zone de baignade surveillé dans 3 mètres d'eau. Emmanuel Dupic, le procureur de la république de Vesoul n'exclue pas de rendre public ce petit carnet à l'issue de l'instruction de l'affaire.