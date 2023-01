Du Canada à l'Australie, les Berrichons fêtent le Nouvel An sur toute la planète

Jérôme passe le Nouvel An en Corée du Sud, dans un temple, pour vivre une expérience de calme et de sérénité.

Décalage horaire oblige, le passage à l'année 2023 ne se fait pas au même moment. Et l'expérience peut varier d'un continent à l'autre. France Bleu Berry a contacté des Berrichons qui sont aux quatre coins de la planète. En Asie, en Amérique et même en Océanie.

Le calme d'un temple bouddhiste en Corée du Sud

Jérôme a rejoint des amis en Asie pour y passer un court séjour. Il a choisi une retraite dans un temple en Corée du Sud. Le décompte jusqu'à la nouvelle année, très peu pour ce Berrichon. "Pour les moines, ce qui est important, ce ne sont pas les douze coups de minuit mais les premiers rayons du soleil le matin du Nouvel An", explique-t-il. Il ne se définit pas comme religieux mais comme curieux. "Le but est de vivre comme les moines, de découvrir leur façon de faire, de manger avec eux leurs repas végétariens, de partager des moments de méditation", poursuit Jérôme.

"J'avais envie d'un vrai break, d'un moment de calme, de sérénité, sans téléphone portable"

La cacophonie dans les rues de la capitale cambodgienne

Ce silence dans les montagnes de Corée du Sud tranche radicalement avec la furie de Phnom Penh. C'est dans la capitale du Cambodge que Constance passe en 2023. Cela fait déjà trois ans que cette Castelroussine vit là-bas. "C'est la folie dans les rues, c'est impossible de circuler, tout le monde est dehors. L'ambiance est vraiment festive", se réjouit Constance.

"La différence avec la France, c'est qu'il fait en moyenne 30 degrés de plus"

Les fêtes de fin d'année, elle en profite avec sa "famille de substitution", des Français rencontrés au Cambodge. "Mais je vais penser très fort à Gabrielle, Mélanie, Hélène et Alice, mes amies berrichonnes !".

L'Australie ne fait pas oublier le Berry

Emilie et Davy sont à vélo, sur les routes, depuis presque deux ans. Ils font un parcours de 18 000 kilomètres jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour mettre en valeur les actions pour l'inclusion. Ces deux baroudeurs dans l'âme n'en sont pas à leur coup d'essai pour des fêtes à l'étranger. "On a été au Laos, à Taïwan, en Turquie", détaille Davy. Cette année, c'est l'Australie ! "On pensait au surf, à la chaleur, aux plages. Et finalement, on est dans les montagnes, c'est très humide et ile ne fait pas beau", ajoute-t-il.

"On préférerait être avec le climat berrichon, froid mais sec, au coin du feu de cheminée, avec des petits chocolats et en famille"

Des températures beaucoup moins estivales au Canada

Le Canada, destination choisie par Claire pour ses vacances de Noël. Elle rejoint des proches à Montréal. "C'est différent parce qu'il y a plein de décorations partout et puis il y a de la neige ! Mes amis sont partis au Canada, ça m'a donné la possibilité de faire un Nouvel An blanc. C'est beaucoup plus festif je trouve et il n'a pas arrêté de neiger ces derniers jours", se réjouit cette Berrichonne.