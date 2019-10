Du cannabis légal pour soulager les douleurs à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Dans le cadre d'un amendement déposé par le député LREM Olivier Véran, l'usage du cannabis thérapeutique sera débattu à l'Assemblée nationale, dans le cadre de débat portant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cet amendement doit autoriser un usage médical du cannabis.

Des douleurs moins fortes

A Saint-Etienne, la boutique l'Herbe douce vend des produits à base de cannabis légal. Sa patronne Alexandra Cros a ouvert en juin dernier. Les produits vendus par Alexandra contiennent du CBD, (cannabidiol), ce qui est légal, contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), qui a des effets psychotropes.

"J'ai des clients qui viennent pour soulager les douleurs dues à des scléroses en plaque par exemple, des douleurs musculaires", avance Alexandra. "D'autres viennent tout simplement pour essayer de _calmer leur anxiété_, ou pour des troubles du sommeil", continue la gérante.

La gérante confectionne elle-même ses produits. © Radio France - Elie Abergel

Des produits qui ne sont pas des médicaments

"Mes produits permettent de soulager certaines douleurs, en tout cas c'est ce que me disent les clients", détaille Alexandra. "Certains veulent essayer d'autres choses que les médicaments conventionnels, mais je leur recommande toujours d'en parler avec leur médecin avant", explique la vendeuse.

Freddy lui habite Montbrison, il a 49 ans. Depuis quasiment 1 an, il consomme du cannabis légal pour calmer son anxiété, et l'aider à dormir. "Ce sont des produits qui fonctionnent bien, je sens que je dors mieux et plus profondément", détaille Freddy. "J'en prends en infusion le soir, avec du lait. Cela n'endort pas sur le coup, mais cela détend", raconte le Montbrisonnais.