Du champ à la boulangerie, le pain 100% communal de Combaillaux

On peut clairement parler de pain communal. Combaillaux, au nord de Montpellier, fabrique son propre pain depuis le mois de septembre dernier. Toutes les étapes de confection sont réalisées en circuit court : du champ de blé à la boulangerie. Après avoir semé en septembre 2020 sur près de deux hectares de terrains communaux, la première récolte de juin 2021 a été bonne. Elle a permis d'obtenir une tonne et demie de blé. Le "Painbaillaux" est vendu depuis dans la seule boulangerie du village.

"C'est un peu un pain complet", explique Christophe Adé. Le boulanger a tout de suite validé le projet de la mairie et de divers partenaires. "Il a fallu mener plusieurs tests pour savoir si le blé était adapté." En effet, la phase de test a été longue. "Ce n'est pas tout de semer ou d'avoir du pain, il faut valider l'ensemble des étapes. On est parti un peu de rien", confie le maire de Combaillaux Daniel Floutard. Pendant tout le processus, les habitants ont été concertés.

Tenir toute l'année

Les pains sont vendus du jeudi au dimanche. "L'idée est de tenir toute la journée. Nous ne voulions pas faire notre pain pour le vendre uniquement quelques jours", raconte Christophe Adé. Le "Painbaillaux" est vendu entre un et deux euros selon les tailles et le poids. Il connaît un succès auprès des habitants. "Tout le monde est sensible au consommer local, mais dire que notre pain est fait de A à Z localement, je pense que ça intéresse", souligne le maire.

La belle histoire est amenée à continuer. La surface de culture a déjà été doublée par deux. Les "Painbaillaux" sont testés dans le restaurants scolaires.