Du champagne Perrier-Jouët de 1874 vendu plus de 50 000 euros aux enchères

C'est toute une collection de champagne millésimée de la maison sparnacienne Perrier-Jouët qui était vendue aux enchères ce jeudi 2 décembre, chez Christie's à Londres. Le lot phare de cette collection est une bouteille du millésime 1874 ! Un champagne Brut qui avait déjà établi la référence pour le champagne le plus cher jamais vendu aux enchères de 1888 à 1967.

Estimée entre 12.000 et 18.000 euros, elle a finalement été vendue 42 875 GBP, soit 50441,79 euros.

Selon la fiche descriptive de Christie's, ce vin a été assemblé par Charles Perrier (fils des fondateurs de la Maison), et il est formé de Chardonnay de Cramant, l'un des vignobles les plus originaux et les plus prestigieux de la Maison. L'actuel Maître de Chai a nommé cette bouteille « témoignage de l'héritage de la Maison ».

L'acheteur de ce millésime 1874 pourra d'ailleurs déguster son champagne directement à Epernay, à la maison Belle époque, puisque la bouteille est vendue avec une expérience VIP, comprenant une nuit à la maison, une visite guidée des caves et de la maison, mais aussi une dégustation de toute la gamme des cuvées Perrier-Jouët actuelles et du millésime 1874 avec le Chef de Cave Séverine Frerson. Le tout accompagné d'un repas gastronomique préparé par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire.