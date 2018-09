Désormais, l'inscription se fait uniquement par internet via le portail viatrajectoire.fr. Un site gratuit, confidentiel et sécurisé.

Mayenne, France

Finis les dossiers papiers à remplir pour faire une demande en maisons de retraite. Désormais en Mayenne, il existe le portail viatrajectoire.fr. Une sorte de guichet unique où chaque personne peut remplir une demande pour une place en EHPAD une maison de retraite que ce soit en Mayenne mais aussi dans 52 autres départements qui ont adopté ce portail. C'est simple, pratique, ça prend 15 minutes et ça permet de postuler pour une place immédiatement dans un établissement ou bien par précaution d'être inscrit plusieurs années en avance sur une liste d'attente.

Permettre à l'offre de s'adapter à la demande

Les usagers remplissent leur demande en ligne, leur médecin traitant reçoit le dossier par courriel, il remplit sa partie. Un gain de temps pour tout le monde, usagers, professionnels de santé et EHPAD. On peut faire son choix parmi tous les établissements en Mayenne publics et privés mais aussi dans 52 autres départements. Des établissements qui proposent des soins et des services différents. Le portail permet aussi de faire le tri suivant le prix par exemple. Cela fait un an que le Conseil Départemental et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, travaillent sur la mise en place de viatrajectoire.fr

Deux réunions d'information sont organisées le 27 septembre de 10 heures à 12 heures et le 28 septembre de 10 heures à 16 heures à la Maison de l'Autonomie, Centre Jean Monnet à Laval. Il y a près de 70 EHPAD en Mayenne, ça représente 4500 places.