Du chevreuil pour la banque alimentaire Béarn et Soule

La banque alimentaire a reçu la viande de 25 chevreuils, un cadeau des chasseurs du département qui participent pour la première fois à l'opération "les chasseurs ont du cœur", la viande va améliorer le repas des plus démunis en période de fêtes de fin d'année.

C'est la première fois que la fédération départementale de chasse des Pyrénées atlantiques participe à cette opération lancée par l'Interprochasse en 2013. La banque alimentaire a reçu la viande de 25 chevreuils. La viande a été conditionnée par une conserverie landaise (les établissements Dandieu à Hagetmau) et sera distribuée par l'intermédiaire des 38 associations qui se fournissent à la banque alimentaire. Les chasseurs n'ont pas été difficiles à convaincre.

Michel cieutat président de la société de chasse de Saint Laurent Bretagne a coordonné l'opération Copier

C'est bien pour l'image de la chasse. C'est un monde associatif , on a toujours la société de chasse qui donne le chevreuil ou le sanglier pour le loto du village, pour le repas du 3 ème âge, ou de la commune, on a l'habitude de donner le résultat de notre chasse.

La banque alimentaire reçoit tous les ans un peu plus de mille tonnes de denrées, plus de la moitié sont fournies par la grande distribution, il y aussi 200 tonnes de l'Etat et de l'Europe, 150 tonnes sont apportées par la collecte annuelle dans les grandes surfaces et le reste par des producteurs et industriels locaux. Les 25 chevreuils ont donc été conditionnés en 250 barquettes, ça va permettre d'améliorer l'ordinaire des repas de fin d'année des plus démunis.

Jean Bernard Casenave le président de la banque alimentaire Béarn et Soule Copier

Ça ne va pas représenter grand chose, mais c'est un plus, ça va faire plaisir aux bénéficiaires, c'est un produit de qualité , nous compléterons avec des produits que nous donne Euralis gastronomie pour les fêtes de fin d'année.

A partir de la droite : Jean Bernard Casenave le président de la banque alimentaire et Philippe Etcheveste le président de la fédération de chasse des Pyrénées atlantiques © Radio France - Marie line Napias

Le département veut créer un observatoire de l'aide alimentaire

La banque alimentaire vient de se voir confier une mission d'étude par le conseil départemental qui veut créer un observatoire de l'aide alimentaire, pour mieux cibler ses actions et mieux localiser les endroits où il faut organiser des collectes. L'antenne Oloronaise de la banque alimentaire alimente deux collectes à Bedous et Arette et il y a beaucoup de demandes. On pense souvent à tort que le milieu rural est épargné par la précarité alimentaire.

Jean Bernard Casenave président de la banque alimentaire Béarn et Soule Copier

L'entrepôt de la banque alimentaire Béarn et Soule à Jurançon est ouvert 6 matins sur 7, 160 bénévoles se relaient à raison d'une trentaine tous les matins pour préparer les livraisons à destination de 38 associations qui distribuent ensuite à leurs bénéficiaires. La banque alimentaire est en quelque sorte le "grossiste" de l'aide alimentaire. Notez sur vos agendas la grande collecte annuelle le dernier weekend de novembre .