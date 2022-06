Du cidre breton vendu sans le logo "pas d'alcool pendant la grossesse"

La cidrerie Coat-Albret de Bédée (Ille-et-Vilaine) est poursuivie en justice par l'association Addictions France. L'association demande à la cidrerie brétilienne de se mettre en conformité avec la loi, et d'indiquer sur ses étiquettes le pictogramme "pas d'alcool pendant la grossesse". Mais la cidrerie refuse. Explications.

La gérante de la cidrerie artisanale n'entend pas infantiliser les femmes enceintes

Pour Morgane Berthelot, la dirigeante de la cidrerie Coat-Albret, pas question de se plier à la réglementation qui consiste à plaquer un logo (une femme enceinte dans un rond barré) sur les contenants d'alcool pour indiquer le danger de la consommation pendant une grossesse. C'est une cliente rennaise qui a alerté à plusieurs reprises sur l'absence du pictogramme, avant de se tourner vers l'association Addictions France. Mais Morgane Berthelot n'en démord pas : "C'est un logo qu'on a toujours refusé de mettre chez Coat-Albret, mon père avant moi et moi également. Tout simplement parce qu'on estime que la femme enceinte n'est pas plus bête qu'une autre ou qu'un autre."

La dirigeante compare ce risque avec celui de l'alcool au volant : "Quand on prend la route alcoolisé on met non seulement ses enfants en danger dans la voiture mais aussi ceux qui arrivent en face, mais là par contre il n'y a pas de logo ! Je ne suis vraiment pas favorable à cette idée que les gens ne seraient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Si les hommes étaient enceints j'aurais eu le même discours."

L'association Addictions France monte au créneau

Après plusieurs lettres et face au refus ferme de la dirigeante de la cidrerie bretonne, l'association a choisi de porter plainte. Son président Bernard Basset s'explique : "Normalement on ne tombe pas sur le dos des artisans, mais là elle s'entête, c'est le problème. On sait qu'il y a souvent des femmes enceintes qui continuent à consommer de l'alcool pendant leur grossesse. (...) Or dans une grossesse qui se passe bien, elles voient peu le médecin pendant les neuf mois. Par contre elles ont l'occasion d'être sollicitées pour prendre des bouteilles fréquemment. Donc le fait de voir le pictogramme leur rappelle à chaque fois que boire de l'alcool pendant la grossesse est un risque. Donc il y a un intérêt pour la protection des femmes et des enfants à naître à ce que ce pictogramme soit bien visible et perçu à chaque occasion de boire quand on a un projet de grossesse ou qu'on est enceinte."

Pour Morgane Berthelot, ce combat est avant tout l'occasion d'ouvrir un débat : "Si je suis condamnée, probablement que je me remettrais dans les clous. Mais au moins ça aura eu l'intérêt de poser la question et de mettre le sujet sur la table."

Le dossier arrive pour une première audience de conciliation ce mardi 14 juin au tribunal correctionnel de Rennes.